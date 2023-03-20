Экс-главе СБУ в Харьковской области Дудину грозит пожизненное за государственную измену
Источник:ГБР
Бывший начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин предстанет перед судом за государственную измену. Ему грозит пожизненное заключение.
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении Романа Дудина. Его подозревают в госизмене и совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы.
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Дудин знал о вторжении России
Правоохранители установили, что экс-чиновник накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления России на территорию Украины.
Но вместо организации работы по противодействию врагу, он фактически занялся саботажем,
– говорится в сообщении.
Бывший руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, считая, что наступление россиян будет успешным. Он надеялся, что его усилия по содействию вторжению будут учтены оккупационными властями России.
В ГБР подчеркнули, что действия Дудина причинили вред обороноспособности и государственной безопасности. В сообщении говорится, что он организовал попытку отстранения главы Харьковской ОВА от выполнения возложенных на него обязанностей.
"Целью этого акта было воспрепятствовать осуществлению руководителем ХОГА необходимых мер правового режима военного положения и попытки захватить государственную власть в регионе", – добавили в ГБР.
Дудин создал условия, чтобы оккупанты захватили оружие из складов СБУ
Дудин через СМИ дискредитировал действующую власть и пытался парализовать и органы безопасности региона. Он обвиняется в том, что он умышленно не обеспечил выполнение возложенных на СБУ в Харьковской области задач и отдал приказ личному составу покинуть административное помещение и территорию Харькова.
Умышленно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих,
– говорится в сообщении ГБР.
Там добавили, что Дудин в условиях военного положения также самовольно покинул место несения службы без уважительных причин.
Бывший руководитель УСБУ в Харьковской области подозревается в совершении трех уголовных правонарушений. Ему грозит пожизненное заключение. После ознакомления стороной защиты дело будет передано в суд.
Дудина задержали
- В сентябре 2022 года появилась информация о задержании Дудина. Эту информацию 24 канала подтверждали в ГБР.
- Владимир Зеленский уволил Дудина после своего визита в Харьковскую область в мае 2022 года. Украинский лидер заявил, что экс-начальник СБУ не работал в защиту города с первых дней полномасштабной войны.
- Зеленский отметил, что мотивы таких действий Дудина должны выяснить правоохранители.