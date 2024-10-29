Суд оставил Романа Гринкевича под стражей еще на два месяца

В понедельник, 28 октября, в Печерском суде Киева состоялось заседание по делам Романа Гринкевича. Суд продлил его меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на адвоката Гринкевича Андрея Гуджала.

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Меру пресечения для Гринкевича продолжили

Отмечается, что Печерский суд продлил содержание под стражей Романа Гринкевича на два месяца с возможностью внести залог в размере 360 миллиона гривен. Размер залога с предыдущего продолжения остался неизменным.

Добавим, что 21 октября в ГБР сообщили о завершении досудебного расследования в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов преступной организации, включая его сына Романа, которые поставили некачественную военную одежду для нужд ВСУ на более чем 1 миллиард гривен.

Еще в 2023 году ГБР начало расследование по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более 1,5 миллиарда гривен.

В январе 2024 года Игорь Гринкевич и члены его семьи, включая сына Романа, получили подозрения. Однако сам Роман Гринкевич исчез – задержать его удалось через несколько дней в Одессе при попытке пересечения границы.