Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Гринкевича Андрія Гуджала.

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Запобіжний захід для Гринкевича продовжили

Зазначається, що Печерський суд продовжив тримання під вартою Романа Гринкевича на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 360 мільйони гривень. Розмір застави з попереднього продовження лишився незмінним.

Додамо, що 21 жовтня в ДБР повідомили про завершення досудового розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Грінкевича та членів злочинної організації, включаючи його сина Романа, які поставили неякісний військовий одяг для потреб ЗСУ на понад 1 мільярд гривень.

Ще у 2023 році ДБР розпочало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

У січні 2024 року Ігор Гринкевич та члени його родини, включно з сином Романом, отримали підозри. Однак сам Роман Гринкевич зник – затримати його вдалося за декілька днів в Одесі при спробі перетину кордону.