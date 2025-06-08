Был доступ ко всему, – ОК "Запад" о содержании ТЦК бывшего боевого медика Замрия
- Бывший боевой медик Роман Замрий обвинил работников Черновицкого ТЦК в незаконном содержании без еды и воды, на что в ВСУ заявили, что все необходимые условия были обеспечены.
- Представитель ОК "Запад" отметил, что подобных инцидентов можно избежать, если граждане заблаговременно будут обращаться в ТЦК для восстановления своих прав и обязанностей.
Бывший боевой медик Роман Замрий обвинил работников Черновицкого ТЦК в незаконном содержании в течение 3 дней без еды и воды. В ВСУ заверили, что "Йода" имел доступ ко всему.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОК "Запад" Олега Домбровского в эфире телемаратона.
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В каких условиях удерживали Романа Замрия
Олег Добровский отметил, что все необходимые бытовые условия обеспечились должным образом.
Все условия есть, никаких нарушений не было. Доступ к воде, к туалетам, передвижения, питания. В тот же день показали, где можно помыться. Показали где холодильник, какие продукты есть для питания,
– указал представитель.
По его словам, проживали мобилизованные вместе с военнослужащими из роты охраны. В то же время в разных ТЦК есть свои условия, где можно размещать личный состав, которые, в частности, связаны с безопасностью. Поэтому используются подвальные или полуподвальные помещения.
Также Добровский отметил, что подобных инцидентов не случалось бы, если бы граждане мобилизационного возраста заблаговременно обращались в ТЦК для восстановления всех необходимых прав и обязанностей.
Что известно об инциденте с Замрием
Роман Замрий на своей странице в фейсбук рассказал, что 4 июня на блокпосту вблизи Хотина его остановили для проверки документов. Представитель ТЦК сел в автомобиль медика и попросил подвезти его в военкомат, чтобы сбросить документы, которые подтверждают право на отсрочку.
На месте, как утверждает "Йода", у него забрали телефон, а офицер сказал, что его повезут на ВВК, пока рассматривается право на отсрочку. Замрия три дня удерживали в ТЦК, после чего повезли в воинскую часть.
В ответ представители Черновицкого ОТЦК заявили, что мобилизованный права на отсрочку не имел, а после ВВК был признан годным к службе. Там заверили, что действовали в рамках закона.