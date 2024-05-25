Генерал-лейтенант в отставке указал на важный результат ударов по авиабазам россиян в Крыму

Украина продолжает работать по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Такие удары нужно регулярно наносить.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что нужно и в дальнейшем продолжать бить по аэродромам оккупантов.

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Украина имеет возможности наносить такие удары, в частности, и баллистическими ракетами ATACMS. Они позволяют как уничтожать личный состав врага, так слабобронированное вооружение.

Оккупанты уже суетятся

Как отметил Романенко, под удары попадают самолеты врага, радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы и тому подобное. Это уменьшает боевой потенциал россиян. Уже была информация, что после последовательных ударов оккупанты пытаются рассредоточить свой хаб в Джанкое.

Уже есть движение на Джанкойском аэродроме. Это некий хаб, где базируются и вертолеты, и самолеты. Есть и места с горюче-смазочными материалами, вооружением. Они начинают распределять летательные аппараты по другим аэродромам. Также пробуют восстановить старые аэродромы возле Феодосии и Керчи. Это происходит в сложных условиях. Требует много денег и времени,

– отметил Романенко.

В целом такие удары бьют по боевым возможностям россиян. А Украина демонстрирует, что готова непрерывно давить на захватчиков во временно оккупированном Крыму.

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