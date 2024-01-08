Росгвардию усиливают оружием: для россиян это может означать только одно

Росгвардия становится одной из мощнейших силовых структур в России. К таким выводам пришла британская разведка, которая отмечает рост мощи этой структуры из-за формирования добровольческих подразделений и интеграции в нее "ветеранов" ЧВК "Вагнера".

Немного истории

Ну что тут скажешь? Молодцы британские разведчики, к правильным выводам приходят в начале 2024 года. Приблизительно к тем, о которых в Украине писали в открытых источниках, а не секретных отчетах, которые формируются за счет многомиллионного бюджета Великобритании. При этом отмечались не только процессы, способствовавшие росту авторитета Виктора Золотова, но и милитаризации Росгвардии.

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Согласно заявкам 2023 года, которые были удовлетворены, подразделения Росгвардии получат "вооружение" и "военную технику" штатно. Техника для подразделений Росгвардии будет закупаться согласно гособоронзаказу.

Это фактически идентичный путь развития, который в свое время был у внутренних войск МВД СССР. После развала СССР это формирование некоторое время было и в составе России.

Тяжеловооруженные внутренние войска МВД СССР были сформированы в 1989 году в Новочеркасске как батальон 100 дивизии оперативного назначения ВВ МВД СССР.

Кстати, именно в Новочеркасске в 1962 году произошло одно из самых кровавых подавлений забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного (НЭВЗ). Тогда многотысячный митинг был расстрелян милицией и войсками. Фантомная боль? Ну, такое…

В 1989 году внутренние войска получили на вооружение танки Т-62М и ПТ-76, ББМ и даже артиллерию. Это позволило использовать их во время первой и второй чеченских войн в качестве полноценных механизированных/танковых подразделений.

Но важно другое.

Будущее России – Российская феодализация

Вооружали внутренние войска МВД в СССР, а затем в России тяжелой техникой из-за нестабильной ситуации в стране. СССР трещал по швам в конце 1980-х годов, а в 1990-х трещала уже Российская Федерация. Танки на вооружении полицейской структуры это не то, чему россиянам следует радоваться. Это признак трещины.

Заметьте Втянут ли Украина и Израиль США обратно в мировую историю?

Многие эксперты, когда говорят о послевоенной России, говорят о ее распаде. Я не могу сказать, что распад России – это единственный результат ее послевоенного существования. В то же время превращение из Российской Федерации в Российскую феодализацию – вполне реально.

Феодальные наделы, управляемые местными царьками-олигархами, со своими частными армиями, законами и полным неповиновением центру. Именно такой и будет послевоенная Россия.

Вооружение Росгвардии танками и артиллерией – это самый яркий признак внутренней дестабилизации России и погружение ее в хаос. Назад в 90-е! А то и похлеще.

Британской разведке – привет! Хорошо работаете. С задержкой примерно в 12 месяцев, но в целом неплохо.