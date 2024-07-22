Соответствующая цифра указана в обзоре Минобороны Британии от 22 июля. Аналитики рассказали, какие главные задачи у росгвардейцев на территории Украины.

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Что делают росгвардейцы на войне с Украиной

Основная часть Росгвардии выполняет задачи по охране тыловых районов, и лишь несколько подразделений участвуют в боевых действиях на передовой, предполагают в оборонном ведомстве Великобритании.

Главная боевая единица Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, вероятно, состоит из трех полков, которые имеют на вооружении танки, боевые машины пехоты и артиллерию.

Обратите внимание! С начала 2024 года Росгвардия, вероятно, пытается увеличить свои силы за счет интеграции нерегулярных российских формирований.

В мае 2024 года Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" из так называемой республики, которую захватчики провозгласили на оккупированной Донетчине.

Очевидно, ожидаемое соглашение о подчинении сил ЧВК "Вагнера" 1-му добровольческому корпусу Росгвардии не было реализовано в марте 2024 года, на чем акцентировали в разведке Великобритании.

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Вспомним, что Украина продолжает идентификацию российских военных преступников, в частности росгвардейцев. Так, Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генералу Игорю Турченюку за организацию массовых репрессий в Херсонской области.