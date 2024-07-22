Відповідна цифра зазначена в огляді Міноборони Британії від 22 липня. Аналітики розповіли, які головні завдання в росгвардійців на території України.

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Що роблять росгвардійці на війні з Україною

Основна частина Росгвардії виконує завдання з охорони тилових районів, і лише декілька підрозділів беруть участь у бойових діях на передовій, припускають в оборонному відомстві Великої Британії.

Головна бойова одиниця Росгвардії, 116-та бригада спеціального призначення, ймовірно, складається з трьох полків, які мають на озброєнні танки, бойові машини піхоти та артилерію.

Зверніть увагу! З початку 2024 року Росгвардія, ймовірно, намагається збільшити свої сили коштом інтеграції нерегулярних російських формувань.

У травні 2024 року Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" з так званої республіки, що загарбники проголосили на окупованій Донеччині.

Вочевидь, очікувана угода про підпорядкування сил ПВК "Вагнера" 1-му добровольчому корпусу Росгвардії не була реалізована у березні 2024 року, на чому акцентували в розвідці Британії.

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Згадаємо, що Україна продовжує ідентифікацію російських воєнних злочинців, зокрема росгвардійців. Так, Служба безпеки України оголосила підозру російському генералу Ігорю Турченюку за організацію масових репресій в Херсонській області.