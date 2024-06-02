Россия атакует дронами, но в русском Курске тоже было громко: хронология 830 дня войны

2 июня 2024, 06:31
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В Украине начались 830 сутки полномасштабного вторжения. Российские войска не оставляют попыток захватить украинские территории, при этом ведут ракетный террор против мирного населения и пытаются уничтожить энергосистемы страны. В то же время, Силы обороны дают отпор врагу на поле боя, а энергетики делают все возможное, чтобы заживить сеть и продолжать поставлять свет в дома украинцев.

О главных событиях дня по состоянию на 2 июня: ситуация на фронте, ограничение потребления электроэнергии, победы на дипломатическом уровне – читайте в материале 24 Канала.

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06:21, 02 июня

Российские штурмы Крынков и Роботино

Россияне недавно заявляли об оккупации населенного пункта Крынков Херсонской области и Роботино Запорожской области. Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию. В то же время отметил, что россияне продолжают штурмы населенных пунктов и пытаются зайти на края сел. Враг постоянно использует управляемые авиабомбы.

06:18, 02 июня

Россияне атакуют дронами

Поздно вечером 1 июня оккупанты осуществили запуск дронов-камикадзе.

По состоянию на утро 2 июня тревога из-за "Шахеды" продолжается в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. По информации мониторинговых пабликов, там еще кружит пара дронов.

06:14, 02 июня

Должным ли образом защищен восточный фланг НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс способен и готов защитить союзников. Партнеры готовы к возможной агрессии на восточном фланге, вкладывая все больше средств в оборону.

Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО составляет 50% военной мощи мира.

Автор: Анастасія Лукашевська