Россия атакует дронами, но в русском Курске тоже было громко: хронология 830 дня войны
В Украине начались 830 сутки полномасштабного вторжения. Российские войска не оставляют попыток захватить украинские территории, при этом ведут ракетный террор против мирного населения и пытаются уничтожить энергосистемы страны. В то же время, Силы обороны дают отпор врагу на поле боя, а энергетики делают все возможное, чтобы заживить сеть и продолжать поставлять свет в дома украинцев.
О главных событиях дня по состоянию на 2 июня: ситуация на фронте, ограничение потребления электроэнергии, победы на дипломатическом уровне – читайте в материале 24 Канала.
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Россияне недавно заявляли об оккупации населенного пункта Крынков Херсонской области и Роботино Запорожской области. Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию. В то же время отметил, что россияне продолжают штурмы населенных пунктов и пытаются зайти на края сел. Враг постоянно использует управляемые авиабомбы. Поздно вечером 1 июня оккупанты осуществили запуск дронов-камикадзе. По состоянию на утро 2 июня тревога из-за "Шахеды" продолжается в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. По информации мониторинговых пабликов, там еще кружит пара дронов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс способен и готов защитить союзников. Партнеры готовы к возможной агрессии на восточном фланге, вкладывая все больше средств в оборону. Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО составляет 50% военной мощи мира.
Российские штурмы Крынков и Роботино
Россияне атакуют дронами
Должным ли образом защищен восточный фланг НАТО
Россияне недавно заявляли об оккупации населенного пункта Крынков Херсонской области и Роботино Запорожской области. Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию. В то же время отметил, что россияне продолжают штурмы населенных пунктов и пытаются зайти на края сел. Враг постоянно использует управляемые авиабомбы.
Поздно вечером 1 июня оккупанты осуществили запуск дронов-камикадзе.
По состоянию на утро 2 июня тревога из-за "Шахеды" продолжается в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. По информации мониторинговых пабликов, там еще кружит пара дронов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс способен и готов защитить союзников. Партнеры готовы к возможной агрессии на восточном фланге, вкладывая все больше средств в оборону.
Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО составляет 50% военной мощи мира.