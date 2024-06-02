Россия атакует дронами, но в русском Курске тоже было громко: хронология 830 дня войны

В Украине начались 830 сутки полномасштабного вторжения. Российские войска не оставляют попыток захватить украинские территории, при этом ведут ракетный террор против мирного населения и пытаются уничтожить энергосистемы страны. В то же время, Силы обороны дают отпор врагу на поле боя, а энергетики делают все возможное, чтобы заживить сеть и продолжать поставлять свет в дома украинцев.

О главных событиях дня по состоянию на 2 июня: ситуация на фронте, ограничение потребления электроэнергии, победы на дипломатическом уровне – читайте в материале 24 Канала.

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