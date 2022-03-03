Россиянин из Тверской области пришел в СБУ, чтобы воевать на стороне Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что некоторые россияне начинают отдавать себе отчет в преступности власти Владимира Путина. Мужчина из Тверской области захотел защищать независимость Украины.

Россиянин Владимир Жигалин заверил, что такое решение он принял заведомо. Ему 61 год. Он сказал, что понимает, кто захватчик и оккупант на территории Украины.

К теме "Не вывозят тела, ничего! Мы здесь мясо": в армии оккупанта "начали что-то подозревать"

"У меня нет боевого опыта, но с оружием в руках пойду защищать украинскую независимость! Призываю российских солдат не выполнять преступные приказы, не идти воевать! Опомнитесь, подумайте о матерях и ваших родных", – призвал мужчина.

Мужчина из России встал на защиту украинцев: смотрите видео

На России паника

По последней информации, украинские Вооруженные силы уничтожили около 9 тысяч российских захватчиков, а из-за санкций Запада разрушается российская экономика. Панические настроения и у политического руководства оккупантов. Русские элиты эвакуируют своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!