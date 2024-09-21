Применяют 20 мотоциклов одновременно: какие тактики использует российская армия на фронте

Враг постоянно использует реактивную артиллерию, проводит аэроразведку различными средствами и не останавливает свое огневое воздействие на позиции Вооруженных Сил. Густота и частота обстрелов зависит исключительно от противодействия Сил обороны и контрбатарейной борьбы.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, добавив, что важным является выявление вражеской артиллерии. Затем по ней наносят огневое поражение.

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Как Россия использует пехоту

Относительно живой силы, то на каждом направлении есть разные силы и количества. Впрочем и в Донецкой области, и на Харьковщине, тактика врага остается неизменной. Противник не может быстро заскочить на легкобронированной или бронированной технике. Ведь оккупанты используют танки старой модификации.

Так пробуют доставлять штурмовую пехоту. Впереди идет несколько тралов, противник первой машиной снимает минное заграждение, позади него едут две легкобронированные машины, где находятся пехотинцы.

Главная задача – пройти минные заграждения, максимально быстро забросить штурмовую пехоту, спешится, перейти в атаку. Сначала противник благодаря этой тактике действительно имел успехи на поле боя. Сегодня 80 – 90% техники, которая совершает ударно-штурмовые действия уничтожается Силами обороны,

– рассказал Юрий Федоренко.

Для чего России мотоциклы на фронте

Для того, чтобы не жечь за раз технику, противник начинает больше накопления. Тогда с дистанцией 50 – 200 метров они собираются к передней линии, а затем проводят ударно-штурмовые действия при поддержке своих огневых средств.

И еще есть третья тактика – это высокоманевренные машины и применение роботизированной техники. Благодаря роботизированной технике оккупанты пытаются перебрасывать на переднюю линию провизию, топливо, боеприпасы. А багги доставляет живую силу. Также враг использует двухколесные мотоциклы, преимущественно китайского производства.

Впервые в жизни несколько недель назад я увидел, как противник проводил ударно-штурмовые действия с применением 20 – 25 мотоциклов одновременно. Если 20 мотоциклов по два человека – это уже 40 военнослужащих. То есть два полноценных свода, дополнительно отдельные мотоциклы с одним водителем, и позади них провизия и боеприпасы,

– вспомнил Юрий Федоренко.

Так враг пытался максимально быстро приблизиться к передней линии боестолкновения. Затем оккупанты просто бросают мотоциклы и бегут к укрытиям, группируются и снова проводят ударно-штурмовые действия.

"То есть для противника как мотоциклы, так и личный состав является расходным материалом. Ведь большинство из них до передней линии даже не доезжают. Сейчас это не является неожиданностью для украинских военных, эффективное противодействие уже настроено", – отметил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес".