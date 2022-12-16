Россия мощно ударила по Запорожью: зафиксировано 12 ракетных ударов

Российские военные с утра 16 декабря мощно атаковали Запорожье. Оккупанты выпустили по городу более 10 ракет.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что Россия нанесла по Запорожью около 12 ракетных ударов.

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Последствия вражеской атаки уточняются

Глава Запорожской ОВА Александр Старух в 9:30 тоже сообщил, что Россия наносит ракетные удары. Он призвал жителей области оставаться в безопасных местах.

Впоследствии Старух написал, что известно о полутора десятках прилетов российских ракет.

Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все подходящие службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры,

– сообщил он.

Россия массированно атакует Украину

Российские военные утром 16 декабря начали уже 9-ю массированную ракетную атаку против Украины. Первые звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях. Также звуки взрывов звучали в Кировоградской и Днепропетровской области.

Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковской области. В результате обстрела полностью обесточен Харьков.

В Киеве столичный мэр заявил о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах.

В Кривом Роге городской голова Александр Вилкул подтвердил прилет. По его словам, есть поражение ракетами. В Офисе Президента сообщили, что в Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия выпустила около 60 ракет. Россия осуществила по меньшей мере три пуска ракет. Оккупанты атаковали Украину из акватории Черного моря, а также истребителями из Каспийского Моря.