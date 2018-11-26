Российские СМИ, ссылаясь на российское ФСБ, сообщает, что те располагают неопровержимыми доказательствами провокаций, которые Киев устроил в акватории.

В спецслужбах пообещали вскоре их опубликовать.

Читайте также: Время быть вместе, – Вакарчук прокомментировал конфликт в Азовском море

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила, что "бандиты с большой дороги взялись за Керченский пролив".

И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а затем обвинения в агрессии,

– написала Захарова.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в полночь 26 ноября будет созвано заседание возглавляемого им ведомства, во время которого будет обсуждаться введение военного положения. Такой шаг является связанным с последними агрессивными действиями России в Азовском море. Ранее в Администрации Президента заявили, что они осуждают агрессию Кремля в Азовском море и в то же время добавили, что Порошенко призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.