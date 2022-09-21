Российские корабли маневрируют возле Крыма: после речи путина враг может усилить ракетные атаки

Корабли страны-оккупанта маневрируют вдоль побережья Крыма. Не исключено, что россия усилит ракетные атаки по Украине.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг" по состоянию на 14 часов 21 сентября. Враг накануне 20 сентября уже пытался разрушить дамбу Печенежского водохранилища.

Читайте также Ядерное оружие россии: чем угрожает путин миру и какие проблемы есть у российской триады

Вражеские корабли маневрируют на Юге

Корабли маневрируют вдоль юго-восточного побережья Крыма,

– сообщило командование "Юг".

Там также добавили, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из:

12 кораблей и катеров;

в том числе – 3 носителей крылатых ракет, снаряженных свыше двух десятков "калибров";

а также 2 большими десантными кораблями;

и одним десантным катером.

Россия может увеличить обстрелы

Учитывая выводы из обстановки, не исключено, что после речи диктатора вражеские войска могут усилить ракетные атаки и другие способы дистанционного влияния на несгибаемый украинский народ,

– предупредило командование.

Людей также призвали быть внимательными и сознательными, не пренебрегать правилами безопасности, тщательно проверять информацию, относиться к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием.

"Придерживайтесь установленного порядка и алгоритмов действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте силам обороны. В единстве наша сила, поэтому мы – непобедимы! – призвало командование.

Что этому предшествовало

15 сентября советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты увеличат количество обстрелов критической инфраструктуры крылатыми ракетами и уже не будут маскировать это.

Тогда Михаил Подоляк заверил, что это будут делать для того, чтобы отвлечь внимание от своего "отрицательного наступления" или "перегруппировки войск с Харьковского на Донецкое направление".

Уже 21 сентября глава кремля объявил о частичной мобилизации в россии. Глава минобороны россии шойгу пояснил, что им удастся призвать на службу 300 тысяч россиян.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что россия цинично прибегла к эскалации развязанной ею войны в Международный день мира.

Смотрите также – в Черном море маневрирует 10 судов – ОК "Юг": видео