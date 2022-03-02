Роскомнадзор заблокировал в России украинские официальные сайты и СМИ: среди них и 24 канал

В России Роскомнадзор заблокировал официальные сайты украинских ведомств и СМИ. В список ресурсов, которых боится государство-агрессор попал и 24 канал.

Россия несет потери в Украине – как техники, так и личного состава. Однако пропагандистская машина не позволяет жителям страны узнать правду о том, что же действительно делают ее бойцы на украинских землях.

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Россия заблокировала украинские официальные сайты и СМИ

Роскомнадзор, как сообщает 24 канал, 2 марта заблокировал в России официальные сайты Министерства здравоохранения и пограничной службы Украины. Это становится понятным из реестра блокировок, который ведет правозащитная организация "Роскомсвобода".

Также заблокированы украинские СМИ:

канал ТСН,

Сегодня,

Укринформ,

24 канал,

ZAXID.NET,

"Дзеркало тижня",

Цензор.НЕТ,

Vesti.ua,

Depo.ua,

Delo.ua.

Россия заблокировала на своей территории 24 канал / Скриншот 24 канала

Агрессор заблокировал и ZAXID.NET / Скриншот 24 канала

Врагу не нравятся СМИ, которые рассказывают правду / Скриншот 24 канала Напомним, 1 марта генеральная прокуратура России выдвинула требование Роскомнадзору, чтобы тот ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь". Заметим, что эти медиа – одни из немногих, кто пытается говорить правду о войне России против Украины. Обстрел телебашни в Киеве К вечеру 1 марта россияне выпустили по телевышке Киева 2 ракеты. В результате повреждения получила трансформаторная подстанция. Так враг пытался оставить украинцев без достоверной информации. Однако ему ничего не удалось.

В результате ужасной атаки погибли 5 мирных жителей, которые проходили мимо телебашни, еще 5 человек – пострадали.

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