Роскомнадзор заблокировал в России украинские официальные сайты и СМИ: среди них и 24 канал

2 марта 2022 , 11:17
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В России Роскомнадзор заблокировал официальные сайты украинских ведомств и СМИ. В список ресурсов, которых боится государство-агрессор попал и 24 канал.

Россия несет потери в Украине – как техники, так и личного состава. Однако пропагандистская машина не позволяет жителям страны узнать правду о том, что же действительно делают ее бойцы на украинских землях.

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Россия заблокировала украинские официальные сайты и СМИ

Роскомнадзор, как сообщает 24 канал, 2 марта заблокировал в России официальные сайты Министерства здравоохранения и пограничной службы Украины. Это становится понятным из реестра блокировок, который ведет правозащитная организация "Роскомсвобода".

Также заблокированы украинские СМИ:

  • канал ТСН,
  • Сегодня,
  • Укринформ,
  • 24 канал,
  • ZAXID.NET,
  • "Дзеркало тижня",
  • Цензор.НЕТ,
  • Vesti.ua,
  • Depo.ua,
  • Delo.ua.

Россия заблокировала на своей территории 24 канал / Скриншот 24 канала

Агрессор заблокировал и ZAXID.NET / Скриншот 24 канала

Врагу не нравятся СМИ, которые рассказывают правду / Скриншот 24 канала
 
Напомним, 1 марта генеральная прокуратура России выдвинула требование Роскомнадзору, чтобы тот ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь". Заметим, что эти медиа – одни из немногих, кто пытается говорить правду о войне России против Украины.

Обстрел телебашни в Киеве

  • К вечеру 1 марта россияне выпустили по телевышке Киева 2 ракеты. В результате повреждения получила трансформаторная подстанция. Так враг пытался оставить украинцев без достоверной информации. Однако ему ничего не удалось.
  • В результате ужасной атаки погибли 5 мирных жителей, которые проходили мимо телебашни, еще 5 человек – пострадали.

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Автор: Наталія Пристанська