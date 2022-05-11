Роскошную яхту соратника Путина олигарха Ахмедова арестовали в Германии

В порту Гамбурга задержали яхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценивается в 400 миллионов евро.

Сообщается, что ранее яхта принадлежала еще одному российскому олигарху – Роману Абрамовичу.

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Владельцем Luna официально указан Лихтенштейнский траст. Поэтому сначала Федеральное управление немецкой криминальной полиции (BKA) должно было выяснять, действительно ли за ним стоит Фархад Ахмедов.

После анализа и рассмотрения дела правоохранители установили структуру собственности и яхта кремлевского олигарха попала под закон о санкциях. Теперь роскошное судно не может покидать порт Гамбурга.

"Игрушка" ценой в 400 миллионов

Стоимость яхты оценивается примерно в 400 миллионов евро. На судне 9 палуб, огромный бассейн и небольшая подлодка.

Кто такой Фархад Ахмедов

Российский миллиардер и соратник Путина родом из Азербайджана. Более 20 лет он стабильно попадает в рейтинг 200 самых богатых людей России по российской версии журнала Forbes.

Ранее Ахмедов являлся членом Совета Федерации России. В начале апреля олигарх был внесен в санкционный список ЕС.

Давление на российских олигархов: последние новости

До начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд российских олигархов переместили свои яхты и состояния в Дубае. 24 февраля российские олигархи начали бежать из России, а после введения санкций их количество еще больше возросло.

Путинские олигархи теряют колоссальные состояния. Их имущество замораживают и арестовывают в разных странах мира. К примеру, в начале мая власти Фиджи конфисковали яхту Amadea российского олигарха Керимова стоимостью в 300 миллионов долларов, а в Сен-Тропе заморозили виллу Copab Михаила Фридмана, которую он сдавал в аренду.

Всего под санкции попали около 1 тысячи граждан России и юридических лиц. И это еще не конец.

Поэтому хитрые российские богачи пытаются обменять свою элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае. Так они хотят обойти финансовые ограничения, введенные против них Западом. Но ни риелторы, ни потенциальные арендаторы рисковать не хотят.

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