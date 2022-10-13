Роспропагада не справляется с фейками: в InformNapalm указали на последние "проколы"
Что касается взрывов на Крымском мосту, то россияне пытались продвинуть несколько версий – первой была версия с украинской ракетой. Но это нереально, потому что на этом мосту куча камер, а ракета "засветилась бы" и на РЭБ, и на этих камерах.
Об этом 24 каналу рассказал волонтер, военный и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он также отметил, что эта версия в обществе не прижилась.
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Поэтому россияне, как всегда, пытаются найти украинский след в своих политических разборках. По состоянию на данный момент, россияне "проталкивают" версию с грузовиком, который начинили взрывчаткой украинские террористы,
– говорит Макарук.
Однако и здесь не сходится, говорит специалист: если сравнить фото "доказательств" россиян, то и груз, и фура – разные.
Подробнее о новой "версии" по взрыву на Керченском мосту: смотрите видео
Напомним, в Следственном комитете России заявили, что мол уже расследовали подрыв Крымского моста 8 октября и нашли причастных. Более того, россияне обвинили в этом главу ГУР МО Буданова. Впрочем, это абсолютный нонсенс.
Взрыв на Крымском мосту: что нужно знать
- Утром 8 октября около 6 утра прогремел взрыв на Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров Крым с Россией. В результате этого разрушения получило как автомобильное, так и железнодорожное полотно.
- Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подрыв Крымского моста "террористическим актом и диверсией". Кроме того, он заговорил об "уничтожении" нашей страны.
- 10 октября российские военные совершили массированный ракетный удар по Украине. Как заверил Путин – это возмездие за взрывы на Крымском мосту. Кроме того, российский президент заявил, что если Украина будет продолжать "террористические атаки против России, то ответ будет жестоким, а его масштаб будет соответствовать уровню угрозы".
- В Кремле очень любят угрожать применением ядерного оружия. Впрочем, когда у представителя российского президента Дмитрия Пескова спросили, подпадают ли взрывы на мосту под возможности привлечения ядерной доктрины, тот ушел от ответа. Так, Песков сказал, мол, "вопрос поставили неправильно".