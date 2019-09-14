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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Роспуск ЦИК – естественное желание "Слуги народа" перезагрузить органы власти, – экс-секретарь

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      Бывшая секретарша ЦИК Наталья Бернацкая
      Бывшая секретарша ЦИК Наталья Бернацкая / minjust.gov.ua

      Решение Верховой Рады досрочно распустить ЦИК является естественным желанием крупнейшей фракции "Слуга народа" перезагрузить все органы власти. Однако уже прежний состав ЦИК отнюдь не работал в чью пользу.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказала уже бывшая секретарша ЦИК Наталья Бернацкая.

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      Мы оцениваем это (роспуск ЦИК), как новую политическую реальность. Впервые в Украине создана партия монобольшинства – когда появилась партия, которой не было вообще на политическом горизонте и получила такую ​​большую поддержку народа. Это их естественное желание перезагрузить все органы власти,
      – сказала Бернацька.

      "Конечно, закон о ЦИК предполагает семилетние полномочия – длиннее, чем срок работы любого парламента (5 лет). Это для того, чтобы ЦИК не имела никакого отношения к делегированным представителям различных политических сил к тем, кто участвует в выборах", – добавила екссекретарка ЦИК.

      Она также заверила, что за год работы последнего состава ЦИК уровень доверия к комиссии вырос до 80%. Бернацкая выразила надежду, что следующий состав комиссии сможет провести очередные выборы на таком же высоком уровне.

      Комментируя тезис журналистки о том, что Президент Украины Владимир Зеленский вменял ЦИК ангажированность и едва не работу на предыдущую власть, Бернацкая ответила: "Я была делегирована в ЦИК "Народным фронтом", а "Народный фронт" вообще участия в выборах не принимал".

      "Когда представители ЦИК делегируются политическими силами, они должны быть максимально равноудалены от всех. Были мы суровыми на этих выборах? Я считаю, что да и ко всем кандидатам. Мы пытались не допустить повальной регистрации двойников, которые специально меняли фамилии, чтобы украсть голоса у реальных кандидатов. Но суды возвращали их своими решениями", – рассказала экс-секретарь ЦИК о парламентской кампании.

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      Что касается назначения нового состава ЦИК, то Бернацкая сказала, что закон предусматривает 3 дня на то, чтобы фракции подали своих кандидатов. Поэтому можно предположить, что новый состав ЦИК изберут на следующей неделе.

      Смотрите видеокомментарий Натальи Бернацкой​:

      13 сентября Верховная Рада своим постановлением распустила ЦИК, поддержав соответствующее предложение Зеленского. Причиной своего желания распустить комиссию президент назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней.

      Новый состав ЦИК, скорее всего, будут выбирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа", рассказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

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      Автор: Ирина Лабяк, Анастасия Крымова, Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Форум YES 2019 в Киеве Верховная Рада ЦИК Парламентские выборы 2019 Слуга народа
      Источник: 24 канал
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