Роспуск ЦИК – естественное желание "Слуги народа" перезагрузить органы власти, – экс-секретарь

Решение Верховой Рады досрочно распустить ЦИК является естественным желанием крупнейшей фракции "Слуга народа" перезагрузить все органы власти. Однако уже прежний состав ЦИК отнюдь не работал в чью пользу.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказала уже бывшая секретарша ЦИК Наталья Бернацкая.

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Мы оцениваем это (роспуск ЦИК), как новую политическую реальность. Впервые в Украине создана партия монобольшинства – когда появилась партия, которой не было вообще на политическом горизонте и получила такую ​​большую поддержку народа. Это их естественное желание перезагрузить все органы власти,

– сказала Бернацька.

"Конечно, закон о ЦИК предполагает семилетние полномочия – длиннее, чем срок работы любого парламента (5 лет). Это для того, чтобы ЦИК не имела никакого отношения к делегированным представителям различных политических сил к тем, кто участвует в выборах", – добавила екссекретарка ЦИК.

Она также заверила, что за год работы последнего состава ЦИК уровень доверия к комиссии вырос до 80%. Бернацкая выразила надежду, что следующий состав комиссии сможет провести очередные выборы на таком же высоком уровне.

Комментируя тезис журналистки о том, что Президент Украины Владимир Зеленский вменял ЦИК ангажированность и едва не работу на предыдущую власть, Бернацкая ответила: "Я была делегирована в ЦИК "Народным фронтом", а "Народный фронт" вообще участия в выборах не принимал".

"Когда представители ЦИК делегируются политическими силами, они должны быть максимально равноудалены от всех. Были мы суровыми на этих выборах? Я считаю, что да и ко всем кандидатам. Мы пытались не допустить повальной регистрации двойников, которые специально меняли фамилии, чтобы украсть голоса у реальных кандидатов. Но суды возвращали их своими решениями", – рассказала экс-секретарь ЦИК о парламентской кампании.

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Что касается назначения нового состава ЦИК, то Бернацкая сказала, что закон предусматривает 3 дня на то, чтобы фракции подали своих кандидатов. Поэтому можно предположить, что новый состав ЦИК изберут на следующей неделе.

Смотрите видеокомментарий Натальи Бернацкой​:

13 сентября Верховная Рада своим постановлением распустила ЦИК, поддержав соответствующее предложение Зеленского. Причиной своего желания распустить комиссию президент назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней.

Новый состав ЦИК, скорее всего, будут выбирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа", рассказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.