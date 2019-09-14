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      Розпуск ЦВК – природне бажання "Слуги народу" перезавантажити всі органи влади, – екссекретар

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      Колишня секретарка ЦВК Наталія Бернацька
      Колишня секретарка ЦВК Наталія Бернацька / minjust.gov.ua

      Рішення Верхової Ради достроково розпустити ЦВК є природним бажанням найбільшої фракції "Слуга народу" перезавантажити всі органи влади. Проте вже колишній склад ЦВК аж ніяк не працював на чиюсь користь.

      Про це в коментарі 24 каналу розповіла вже колишня секретарка ЦВК Наталія Бернацька у кулуарах форуму YES 2019 у Києві.

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      Ми оцінюємо це (розпуск ЦВК), як нову політичну реальність. Вперше в Україні створена партія монобільшості – коли з’явилася партія, якої не було взагалі на політичному горизонті і отримала таку велику підтримку народу. Це їхнє природне бажання перезавантажити всі органи влади,
      – сказала Бернацька.

      "Звичайно, закон про ЦВК передбачає семирічні повноваження – довші, ніж термін роботи будь-якого парламенту (5 років). Це для того, щоб ЦВК не мала жодного відношення до делегованих представників від різних політичних сил до тих, хто бере участь у виборах", – додала екссекретарка ЦВК.

      Вона також запевнила, що за рік роботи останнього складу ЦВК рівень довіри до комісії зріс до 80%. Бернацька висловила сподівання, що наступний склад комісії зможе провести чергові вибори на такому ж високому рівні.

      Коментуючи тезу журналістки про те, що Президент України Володимир Зеленський закидав ЦВК заангажованість і ледь не роботу на попередню владу, Бернацька відповіла: "Я була делегована до ЦВК "Народним фронтом", а "Народний фронт" узагалі участі у виборах не брав".

      "Коли представники ЦВК делегуються політичними силами, вони повинні бути максимально рівновіддаленими від усіх. Чи були ми суворими на цих виборах? Я вважаю, що так і до всіх кандидатів. Ми намагалися не допустити повальної реєстрації двійників, які спеціально змінювали прізвища, щоб вкрасти голоси у реальних кандидатів. Але суди повертали їх своїми рішеннями", – розповіла екссекратарка ЦВК про парламентську кампанію.

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      Щодо призначення нового складу ЦВК, то Бернацька сказала, що закон передбачає 3 дні на те, щоб фракції подали своїх кандидатів. Тож можна припустити, що новий склад ЦВК оберуть наступного тижня.

      Дивіться відеокоментар Наталії Бернацької:

      13 вересня Верховна Рада своєю постановою розпустила ЦВК, підтримавши відповідну пропозицію Зеленського. Причиною свого бажання розпустити комісію президент назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї.

      Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

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      Автор: Марія Писаренко, Анастасія Кримова, Ірина Лаб'як
      Теги: Новини України Форум YES 2019 у Києві ЦВК Верховна Рада Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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