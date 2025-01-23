Трамп помиловал основателя даркнет платформы Silk Road: кто это и за что ему дали пожизненное

После инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о помиловании 1600 человек, осужденных в США. Один из них – основатель даркнет-платформы Silk Road по торговле наркотиками и нелегальными товарами 40-летний Росс Ульбрихт. Трамп подписал полное и безусловное помилование для него.

Ульбрихт был арестован в октябре 2013-го года в библиотеке в Сан-Франциско и осужден в мае 2015 года в Нью-Йорке за сговор по наркоторговле и отмыванию денег. Суд назначил ему пожизненное заключение. На своей платформе Truth Social Трамп сообщил, что лично позвонил матери Ульбрихта, чтобы сообщить ей о помиловании сына.

Что известно о Silk Road, ее основателе и кого еще помиловал Трамп – читайте в материале 24 Канала.

Что такое Silk Road и за что арестовали Ульбрихта

Росса Ульбрихта в 2015 году признали виновным по обвинению в сговоре с целью торговли наркотиками, отмывании денег и компьютерном взломе. Во время судебного разбирательства прокуроры заявили, что его сайт, размещенный в скрытой сети, или даркнете, позволил анонимно продать наркотиков на сумму более 200 миллионов долларов.

Ульбрихт руководил Silk Road под псевдонимом Dread Pirate Roberts – это ссылка на персонажа из фильма 1987 года "Принцесса-невеста".

Что такое даркнет Даркнет (от английского darknet – "темная сеть") – часть интернета, которая не индексируется обычными поисковыми системами и требует специального программного обеспечения или конфигурации для доступа.



Даркнет используется для обеспечения анонимности пользователей и сокрытия их действий в сети. Пользователи даркнета обычно используют специальные программы, такие как Tor (The Onion Router) или I2P (Invisible Internet Project), которые шифруют трафик и скрывают IP-адрес.



"Темная сеть" недоступна через стандартные браузеры или поисковые системы, например Google. Для этого нужно установить браузер Tor или другие специальные инструменты. В даркнете часто размещаются материалы, запрещенные или ограниченные в обычном Интернете, включая политические, социальные или другие чувствительные темы. Даркнет не регулируется на государственном или корпоративном уровне, что делает его привлекательным для пользователей, которые стремятся избежать контроля.



Росс Ульбрихт / Фото нью-йоркской прокуратуры

Он также должен был оплатить конфискацию на сумму 183,9 миллиона долларов. Дело расследовали ФБР, DEA и другие правоохранительные органы при поддержке международных партнеров, в частности из Исландии и Франции.

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Сайт действовал с 2011 до 2013 года, пока не был закрыт правоохранителями. За это время Silk Road обслуживал более 100 тысяч покупателей, а объемы незаконного оборота составляли сотни миллионов долларов, говорится на сайте нью-йоркской прокуратуры. На момент закрытия сайта там было более 13 тысяч объявлений, связанных с продажей наркотиков, и сотни предложений по хакерским услугам и подделке документов. Прокуратура заявила, что деятельность Silk Road вызвала по меньшей мере шесть смертельных передозировок в разных странах.

Как утверждали прокуроры, Ульбрихт также заказал шесть убийств по заказу, в частности одного из бывших сотрудников Silk Road, хотя доказательств о том, что эти убийства были совершены, нет. В октябре 2013 года Ульбрихта задержали в библиотеке Сан-Франциско. Чтобы предотвратить шифрование или удаление данных на его ноутбуке, агенты инсценировали ссору, отвлекая его, что позволило другому агенту захватить устройство.

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Следователи обнаружили, что пользователь с ником "altoid" рекламировал Silk Road на форумах. Дальнейшее расследование показало, что этот пользователь искал программистов, оставляя электронный адрес с полным именем Ульбрихта, что помогло установить его личность.

Интересно! Свое название Silk Road получил в честь Шелкового пути, ряда исторических торговых путей, которые соединяли Европу, Азию и части Африки.



Сайт получил пресловутую известность через медийные публикации и обсуждения в интернете. Доступ к платформе был возможен только через Tor – браузер, позволяющий пользователям оставаться анонимными в сети.

Согласно документам ФБР, сайт имел почти миллион зарегистрированных пользователей, хотя точное количество активных участников оставалось неизвестным.

Silk Road прекратила работу в 2013 году после ареста Ульбрихта. Путь к признанию виновным ее создателя длился два года, а к помилованию – еще почти 10 лет.

Я хотел предоставить людям возможность делать выбор в своей жизни, обеспечив им конфиденциальность и анонимность,

– заявил Ульбрихт во время оглашения приговора в мае 2015 года.

Судья Кэтрин Форрест, которая вынесла приговор Ульбрихту, отметила, что он "ничем не лучше любого другого наркоторговца". Она назвала Silk Road "тщательно спланированным делом всей его жизни". Судья также заявила, что долгий срок заключения должен стать сигналом для потенциальных подражателей об "очень серьезных последствиях".

Интересно, что двое федеральных агентов, привлеченных к расследованию Silk Road, были осуждены за кражу биткоинов во время расследования, что подняло вопрос об этичности действий правоохранителей.

В феврале 2021 года состоялась премьера фильма "Шелковый путь" (Silk Road) режиссера Тиллера Расселла. В ленте снялись такие актеры, как Джейсон Кларк, Ник Робинсон, Александра Шиппи и другие. Темой сюжета стала история создателя даркнет-платформы Silkroad Ульбрихта.

Как помиловали Ульбрихта

Интересно, что Дональд Трамп ранее уже намекал на возможность смягчения приговора Ульбрихту в своем выступлении на Национальном съезде Либертарианской партии в прошлом году. Либертарианцы тогда активно выступали за освобождение Ульбрихта – по их мнению, дело стало примером чрезмерного вмешательства правительства.

Те, кто работал над его осуждением, – это те же люди, которые сейчас занимаются современной политизацией и преследованием против меня. Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Это абсурд!

– заявил Трамп в своей заметке в Thurh Social вечером 21 января.

Отдельно Трамп в Thruth Social поделился, что позвонил матери Росса Ульбрихта, чтобы лично сообщить о помиловании ее сына.



Представители Либертарианской партии во время Либертарианской национальной конвенции в Вашингтоне 25 мая 2024 года / Фото Francis Chung, POLITICO

Решение о помиловании Ульбрихта вызвало противоречивые реакции. Сторонники, в частности представители либертарианских кругов, приветствовали этот шаг, считая, что Ульбрихт стал жертвой чрезмерного наказания за ненасильственное преступление.

Критики же указывают на то, что Silk Road способствовал распространению наркотиков и других незаконных товаров, что имело серьезные последствия для общества.

Что такое президентское помилование и кого еще помиловал Трамп

Согласно Конституции США, президент имеет "право предоставлять отсрочки и помилования за преступления против Соединенных Штатов, за исключением случаев импичмента". Помилование означает юридическое прощение, которое прекращает дальнейшее наказание и восстанавливает гражданские права, такие как право голосовать или баллотироваться на выборные должности.

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Однако эта власть не является безграничной. Президент может помиловать только за федеральные или общегосударственные преступления. Например, Трамп не может помиловать себя в деле о выплате "денег за молчание", что рассматривается на уровне штата Нью-Йорк.



Кроме того, президенты могут смягчать приговоры, сокращая сроки заключения, назначенные федеральными судами или Верховным судом округа Колумбия.

Существовали сомнения, помилует ли Трамп всех участников беспорядков в Капитолии. Вице-президент Джей Ди Вэнс предполагал, что те, кто прибегал к насилию, могут не получить помилования.

Однако Трамп помиловал почти всех из 1600 человек, которые были осуждены или арестованы, в том числе и тех, кто нападал на полицейских, крушил окна или проникал в офисы Конгресса 6 января 2021 года, во время штурма Капитолия.

Среди помилованных – бывший лидер группировки Proud Boys Генри "Энрике" Таррио, осужденный на 22 года за заговор с целью свержения правительства.

Четырнадцать других лидеров, среди которых члены Proud Boys и Oath Keepers, получили смягчение приговоров. Хотя их судимости не будут сняты, они выйдут на свободу.

Среди них – основатель Oath Keepers Стюарт Родс, чей 18-летний приговор был сокращен.

Президентский указ о помиловании 1600 человек назвал этот шаг "завершением серьезной национальной несправедливости, преследовавшей американцев в течение последних четырех лет, и началом процесса национального примирения".