Отработали спецоперацию: в России посреди трассы перевернулся танк – курьезные видео
Источник:24 канал
В Южно-Сахалинске российские военные неожиданно "потеряли" танк по дороге. Он слетел с тягача и перевернулся.
Инцидент сняли российские телеграм-каналы. Он рассмешил даже россиян.
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В соцсетях пошутили, что таким образом армия Путина показала, как будет защищать своих граждан в случае войны.
Детали о "потерянном" танке
Авария произошла на объездной дороге на Троицкое. Очевидцы рассказали, что грузовик перевозил танк со стороны Анива. В районе поворота на улицу Фархутдинова, недалеко от АЗС, военная техника слетела с трала.
Судя по всему, танк, который весит десятки тонн, был плохо закреплен, а тягач, возможно, двигался слишком быстро.
Танк мог раздавить легковушку
"Потерянная" техника едва не раздавила легковушку Toyota Mark II Wagon Qualis, который двигался позади. Водитель автомобиля отделался испугом.
В России танк едва не раздавил легковушку: смотрите видео
Интересно, что это далеко не первый инцидент, когда россияне уничтожают или разрушают свою технику. К примеру, в российской Уфе 7 мая 2021 года загорелся танк. Произошло это во время репетиции парада ко Дню победы.