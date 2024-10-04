С противогазами и спецтехникой: в России учились отрабатывать последствия ядерного удара

В России 4 октября провели учения по отработке последствий ядерного удара. Для этого оккупанты привлекли специальную технику и экипировку с противогазами.

Это все произошло в рамках Дня гражданской обороны. Об этом сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.

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Как учились отрабатывать последствия ядерного удара в России

В министерстве по чрезвычайным ситуациям России рассказали, что учения по отработке чрезвычайных ситуаций в этот день состоялись во всех регионах страны. Каждый регион имел свою актуальную программу отработки тех или иных событий.

Например, по легенде, по Соликамскому городскому округу, что в Персидском крае страны-агрессора, был "нанесен ядерный удар". Поэтому экстренные службы должны были разобрать завалы и спасти пострадавших.

В администрации Соликамского городского округа отметили, что для учения были привлечены все силы и средства группировки гражданской обороны, которые обязаны участвовать в ликвидации последствий применения оружия массового поражения.

В Новгородской области, в свою очередь, провели учения с работой с "химическим заражением из-за диверсии на железнодорожных путях". А на Кубани отрабатывали "прилет беспилотника по насосной станции с последующим радиационным заражением".

Как проходили учения по чрезвычайным ситуациям в России / Фото российских СМИ

До этого 2 октября по всей России проходили проверки систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации.

Интересно, что 3 октября российские захватчики сделали вброс, что Курскую АЭС якобы обстреляли с помощью HIMARS. В Центре противодействия дезинформации опровергли эту российскую пропаганду, отметив, что россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. В то же время сама АЭС расположена далеко от места взрыва.