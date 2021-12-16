России будет сложнее, чем в 2014 году, – Маляр о том, сможет ли Украина отразить атаку России

Министр обороны Украины Алексей Резников занимает очень жесткую проукраинскую позицию. Кроме того, Украина имеет ряд факторов, которые помогут отразить атаку России.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица". Она отметила, что Украина имеет дело с одной из величайших армий мира.

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"Что касается количества, то российская армия одна из самых больших в мире. Когда мы обсуждаем способность и возможность сопротивляться, то тогда должны спускаться к деталям, рассчитывать разные стратегии и можем ли ответить", – сказала Маляр.

Если это обобщить, то я могу только утверждать, что на сегодняшний день России будет значительно сложнее, чем это было в 2014 году,

– добавила она.

Что есть у Украины

Заместитель министра обороны подчеркнула, что помимо вооружения и опыта у Украины сформировано национальное ядро. Она подчеркнула, что большая часть населения пойдет защищать Украину.

Не забывайте, что на сегодняшний день у нас уже есть не просто глубокая обеспокоенность, как это было в 2014, а есть серьезная поддержка западных стран, которые дипломатично воздействуют на Россию, накладывают санкции. Анна Маляр Заместитель министра обороны Украины

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