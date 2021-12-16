России будет сложнее, чем в 2014 году, – Маляр о том, сможет ли Украина отразить атаку России
Источник:24 канал
Министр обороны Украины Алексей Резников занимает очень жесткую проукраинскую позицию. Кроме того, Украина имеет ряд факторов, которые помогут отразить атаку России.
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица". Она отметила, что Украина имеет дело с одной из величайших армий мира.
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"Что касается количества, то российская армия одна из самых больших в мире. Когда мы обсуждаем способность и возможность сопротивляться, то тогда должны спускаться к деталям, рассчитывать разные стратегии и можем ли ответить", – сказала Маляр.
Если это обобщить, то я могу только утверждать, что на сегодняшний день России будет значительно сложнее, чем это было в 2014 году,
– добавила она.
Что есть у Украины
Заместитель министра обороны подчеркнула, что помимо вооружения и опыта у Украины сформировано национальное ядро. Она подчеркнула, что большая часть населения пойдет защищать Украину.
Не забывайте, что на сегодняшний день у нас уже есть не просто глубокая обеспокоенность, как это было в 2014, а есть серьезная поддержка западных стран, которые дипломатично воздействуют на Россию, накладывают санкции.
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