Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи". Вона зазначила, що Україна має справу з однією з найбільших армій світу.
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"Що стосується кількості, то російська армія одна з найбільших у світі. Коли ми обговорюємо спроможність і можливість чинити опір, то тоді повинні спускатися до деталей, розраховувати різні стратегії і чи можемо відповісти", – сказала Маляр.
Якщо це узагальнити, то я можу тільки стверджувати, що на сьогодні Росії буде значно складніше, ніж це було у 2014 році,
– додала вона.
Що має Україна
Заступниця міністра оборони наголосила, що крім озброєння та досвіду в України сформоване національне ядро. Вона наголосила, що велика частина населення піде боронити Україну.
Не забувайте, що на сьогодні у нас вже є не просто глибока стурбованість, як це було у 2014, а є серйозна підтримка західних країн, які дипломатично діють на Росію, накладають санкції.
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