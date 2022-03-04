В России будут наказывать за "фейки о войне": 15 лет в колонии и космические штрафы

Российская реальность превосходит написанное фантастами – с сегодняшнего дня в государстве-агрессоре будут привлекать к уголовной ответственности за правду.

Сообщается, что за разглашение правды о войне в Украине россиянам светит 15 лет тюрьмы. Таким образом оккупанты пытаются скрыть то, что на самом деле происходит в мире.

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Штрафы за правду: новая реальность России

За распространение "фейков" об использовании армии России – штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или исправительные работы сроком до 1 года, или принудительные работы сроком до 3 лет, или лишение свободы сроком до 3 лет.

За то же деяние, совершенное группой лиц, или с "искусственным созданием доказательств обвинения" – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если те же действия повлекли тяжелые последствия, тогда до 15 лет.

Действия, направленные на "дискредитацию использования" российской армии – штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до 3 лет, или арест от 4 до 6 месяцев, или лишение свободы до 3-х лет.

Публичные призывы к предотвращению использования армии России (в том числе призывы к "антивоенных митингов") – до 5 лет.

За призывы к введению/продление санкций против России – штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет, арест до 6 месяцев, а также колония до 3 лет.

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