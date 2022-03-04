Повідомляється, що за розголошення правди про війну в Україні росіянам світить 15 років тюрми. Таким чином окупанти намагаються приховати те, що насправді відбувається у світі.

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Штрафи за правду: нова реальність Росії

За поширення "фейків" про використання армії Росії – штраф від 700 тисяч до 1,5 мільйона рублів, або виправні роботи терміном до 1 року, або примусові роботи терміном до 3 років, або позбавлення волі терміном до 3 років.

За те саме діяння, вчинене групою осіб, або зі "штучним створенням доказів звинувачення" – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Якщо ті самі дії спричинили тяжкі наслідки, тоді до 15 років.

Дії, спрямовані на "дискредитацію використання" російської армії – штраф від 100 до 300 тисяч рублів, або примусові роботи до 3 років, або арешт від 4 до 6 місяців, або позбавлення волі до 3-х років.

Публічні заклики до запобігання використання армії Росії (в тому числі заклики до "антивоєнних мітингів") – до 5 років.

За заклики до введення/продовження санкцій проти Росії – штраф до 500 тисяч рублів, примусові роботи до 3 років, арешт до 6 місяців, а також колонія до 3 років.



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