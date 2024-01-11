"Выросли доходы населения": Путин придумал объяснение, почему в России начали исчезать яйца

Российские граждане стали сталкиваться с проблемой дефицита куриных яиц на полках в магазине. В то же время, президент страны Владимир Путин отметил, что, мол, дело вовсе не в производстве.

Российский диктатор нафантазировал, что россияне якобы стали богаче, из-за чего и больше потреблять куриные яйца в своем рационе. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Путин наконец "родил" причину дефицита куриных яиц в России

Российский президент во время встречи с "представителями деловых кругов" отметил, что дефицит курятины и яиц, приведший к стремительному подорожанию и исчезновению с полок магазинов, вызван повышением спроса на эту продукцию. Диктатор придумал, что это произошло якобы в результате "роста доходов граждан".

Во время не сориентировались просто. Объемы производства у нас не снизились. Потребление увеличилось в связи с реальными доходами населения – немного, но доходы у людей выросли,

– придумал очередной чепуху Путин.

Он также сказал, что граждане быстро начали покупать яйца и мясо курицы. Между тем, российские власти, как всегда, "не подумали", чтобы вовремя открыть импорт. Поэтому цены на эти товары и полетели.

В то же время, в сети пользователи пишут, что "после 23 лет вставания с колен и процветания сверхдержавы у россиян наконец-то появились деньги купить яйца".

Путин придумал причину, почему в России подорожали яйца / Видео с аккаунта @prof_preobr в соцсети Х

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