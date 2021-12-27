В России в ДТП попал автобус "Донецк – Москва": есть жертвы

В Ростовской области России 26 декабря в ДТП попал микроавтобус с жителями временно оккупированных территорий Украины. В результате аварии погибли 3 человека.

Детали ДТП

Трагедия случилась около 5 часов утра в воскресенье. Водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением.

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Водитель на большой скорости столкнулся с грузовиком. Известно, что микроавтобус ехал из Донецка в Москву.

Что известно о пострадавших

3 человека погибли, 2 из них – жители Донецка;

6 человек из Донецка пострадали.

В оккупационной администрации Донецка заявили, что всех пострадавших госпитализировали в больницу Тарасовского района.

В России на трассе столкнулись 30 автомобилей

В тот же день масштабное ДТП случилось на трассе Уфа – Оренбург в Башкирии. Из-за сильных снегопадов столкнулись около 30 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а по меньшей мере 5 – оказались в больнице. Кстати, сначала помощь пострадавшим оказывали непосредственно на месте происшествия.

Из-за сильной непогоды на нескольких трассах Башкирии ограничили движение пассажирских автобусов, грузовых автомобилей и маршруток.

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