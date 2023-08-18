Диктаторский режим сам себя поедает, – в ГУР прокомментировали генералопад в России

Напряжение внутри России продолжает нарастать. Оно и неудивительно, ведь за год с лишним "за три дня взять Киев" не удалось. Мы уже молчим о колоссальных потерях в российской армии. Потому и летят головы.

Прокомментировал так называемый генералопад в России представитель ГУР МО Андрей Юсов. В эфире телемарафона он объяснил, что же происходит внутри Кремля.

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В России ищут крайних

Возможно, даже, по старой сталинской традиции, кто-то завтра из этих генералов признается в работе на английскую или украинскую разведку. Или в работе на украинское националистическое подполье. Но со всем этим есть классические интриги внутри диктаторского режима, который сам себя поедает,

– подчеркнул он.

По словам Андрея Юсова, в России ищут крайних:

за провалы,

за невыполненные обещания,

за огромные потери в живой силе и технике,

за падение в экономике.

Он добавил, что в нынешней ситуации козлами отпущения в России назначили именно кадровых военных. Но никакой ответственности нет ни среди тех, кто принимал преступные политические решения, ни среди тех, кто получал выгоду от них и зарабатывал на кровавой войне.

Обошло также пропагандистов и тех, кто обслуживал режим Путина. В частности, тех, кто носил за ним ядерный чемоданчик. Всю вину перевели на кадровых военных. Правда, Андрей Юсов заметил, что бойцы так называемой "второй армии мира" самые виновные, что позволили так с собой поступать.

Также Андрей Юсов опроверг российскую ИПСО. Она распространяла нарратив о том, что Путин готовится к затяжной войне.

На самом деле Путин боится затяжной войны

Следует понимать, что ресурсы России также ограничены. Ее мобилизационная система практически не работает. Кроме того, продолжаются чистки в минобороны, разведке и самой армии. Все это делает Кремль не в состоянии вести затяжную войну.

Путин боится войны на годы и предпочел бы ее избежать. Потому что другой посыл идет от Кремля – это переговоры здесь и сейчас,

– подчеркнул Юсов.

В то же время следует понимать, что Силы обороны делают все возможное. Они работают над освобождением родной земли от оккупантов. Наше государство рассчитывает, что так же будут действовать наши партнеры и союзники, ускорив победу Украины.