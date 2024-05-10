"Все идет по плану": в России жалуются на атаку по Калужскому НПЗ, на объекте сильный пожар
Ночь на 10 мая оказалась для россиян тревожной. Так, в Калужской области страны-агрессора сообщают об атаке на местный нефтеперерабатывающий завод.
По данным мониторинговых каналов, под ударом оказался Калужский НПЗ "Первый завод", там сообщают о попадании и пожаре на объекте. Интересно, что это уже второе попадание по этому заводу в 2024 году, передает 24 Канал.
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Сильное возгорание на объекте
Российские телеграмм-каналы жалуются на атаку ВСУ по НПЗ в Калужской области. В районе "Первого завода" были слышны взрывы. Захватчики уже успели похвастаться, что вероятно, сработало российское "пе-ве-о".
В Калужской области пожар на НПЗ: смотрите видео
По данным очевидцев, очевидцы, около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, неподалеку станции Полотняный завод.
По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.
Дроны уже второй раз атаковали Калужский НПЗ: смотрите видео
В то же время в пропагандистских каналах уже успели пожаловаться на ненадежную защиту критической для России инфраструктуры.
ВСУ ударили по НПЗ в Калужской области. Опять дрон, опять нет мобильных огневых групп с огневыми средствами на защите. Обтекаем дальше, это определенный план,
– жалуются россияне.
Пожар на объекте в Калужской области: смотрите видео
Что говорит российская власть
Губернатор Калужской области Владислав Шапша уже сообщил об "успешной работе российской ПВО". По его словам, пока пожар ликвидирован, ну и конечно "потерь нет".
Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. Сейчас пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет,
– сказал он.
По состоянию на сейчас, как рассказал Шапша, проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия.
Этот завод страдает не впервые: что известно
- В ночь на 15 марта беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области России. Он занимается переработкой нефти.
- Источники 24 Канала подтвердили, что за операцией на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области стояло Главное управление разведки Минобороны.
- По их данным, дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение российскому заводу. Ведь оккупанты использовали объект, чтобы обеспечивать российскую армию.
- В российских телеграмм-каналах писали, что в завод попали 3 беспилотника. Они атаковали нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода. Там вспыхнул пожар.