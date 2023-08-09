Путинский режим пробил новое дно: кто может пойти против диктатуры

В России очень нестабильная ситуация внутри страны. Ее пока еще глава Владимир Путин это четко чувствует. Есть те, кто готов уже сейчас свергнуть российского диктатора и те, кто будет бороться за власть.

Это в разговоре с 24 Каналом отметил советник по вопросам коммуникации Легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он предположил, кто может стать их союзником и почему.

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Союзники – народ

По словам Барановского, основная надежда в этой борьбе на российский народ и представителей нацменьшинств. Сейчас в России происходят значительные притеснения последних – проходят своеобразные "этнические чистки", массовые задержания. А позиционируется это все как "борьба с этнокриминалом".

Это новое дно, которое пробил путинский режим. Поэтому мы надеемся на поддержку российского народа, представителей диаспор, имеющих такие же права на нормальное существование в России,

– отметил представитель Легиона "Свобода России".

Он добавил, что важно начать. Возможно, сначала будут приобщаться десятки людей непосредственно из маленьких селений, где экономическая ситуация крайне плоха. Но потом поддержка может разрастись до сотен и тысяч россиян.

Алексей Барановский о борьбе с путинским режимом: смотреть видео

Противник – вагнеровцы

Наряду с союзниками есть также и противники. Основным таким Барановский называет вагнеровцев. Они не выйдут из игры и будут продолжать борьбу до последнего. И вообще, дальше ситуация будет разворачиваться среди тех сил, которые готовы активно действовать.

"С одной стороны – это Легион "Свобода России", с другой – преступная группа Пригожина. Такая диспозиция сил возможна для постпутинской ситуации в России", – предположил он.

Есть еще одна группа, которая не принимала непосредственного участия в войне. Поначалу они "залягут на дно" и перейдут в режим ожидания. Уже после примут сторону победителей в этой борьбе.

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