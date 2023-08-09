Про це в розмові з 24 Каналом відзначив радник з питань комунікації Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Він припустив, хто може стати їхнім союзником і чому.
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Союзники – народ
За словами Барановського, основна надія у цій боротьбі на російський народ і представників нацменшин. Наразі в Росії відбуваються значні утиски щодо останніх – проходять своєрідні "етнічні чистки", масові затримання. А позиціонується це все, як "боротьба з етнокриміналом".
Це нове дно, яке пробиває путінський режим. Тому ми сподіваємося на підтримку російського народу, представників діаспор, які мають такі ж права на нормальне існування в Росії,
– зазначив представник Легіону "Свобода Росії".
Він додав, що важливо почати. Можливо, спочатку долучатимуться десятки людей безпосередньо з маленьких селищ, де економічна ситуація вкрай погана. Але потім підтримка може розростися до сотень і тисяч росіян.
Олексій Барановський про боротьбу з путінським режимом: дивитись відео
Противник – вагнерівці
Поруч із союзниками є також і противники. Основним таким Барановський називає вагнерівців. Вони не вийдуть з гри і продовжуватимуть боротьбу до останнього. І взагалі, надалі ситуація розгортатиметься серед тих сил, які готові активно діяти.
"З одного боку – це Легіон "Свобода Росії", з іншого – злочинна група Пригожина. Така диспозиція сил можлива для постпутінської ситуації в Росії", – припустив він.
Є ще одна група, яка не брала безпосередньої участі у війні. Спочатку вони "заляжуть на дно" і перейдуть в режим очікування. Вже після пристануть на бік переможців у цій боротьбі.
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