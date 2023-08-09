На зібранні він згадував і озброєння, яке передають Україні – зокрема касетні боєприпаси. Шойгу заявив, що вони "заборонені", попри те, що Росія активно їх використовує.
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Шойгу фантазує про напад Польщі
На фоні оголошення Польщі про посилення власної армії, Шойгу назвав країну "головним інструментом антиросійської політики США". А також терорист заявив, що є "ризику у зв'язку з її мілітаризацією".
Після цього, Сєргєй Шойгу цинічно заявив, що нібито Польща хоче окупувати Україну. Для цього вона створить об'єднання поляків та українців.
Варшава планує створити польсько-українське об'єднання нібито для забезпечення безпеки західної України, а по суті – для подальшої окупації цієї території,
– видав російський міністр.
Також терорист не міг не доповісти про "загрозу зі сторони НАТО" та інші "ризики". Згадав Шойгу і вступ Фінляндії до НАТО. Під час промови він засмучено розповідав про поставлені Україні касетні боєприпаси та ракети Storm Shadow. Додав до списку він і майбутні поставки літаків F-16.
У ході виступу Шойгу також анонсував подальше нарощення російських військ на західних кордонах.
Україна продовжує наступ
- Представники адміністрації Байдена виокремили одну із сильних сторін нашої держави – "стратегію дикобраза". Вони переконані, що Україна кілометр за кілометром буде звільняти свої землі.
- ISW заявив, що ЗСУ успішно форсували річку та висадилися у районі населеного пункту Козачі Лагері. Міноборони не коментували заяву, проте повідомили про "певні рейди" на лівому березі.
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