Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, колишній депутат державної думи Росії Ілля Пономарьов. На його думку, зміна режиму в Росії не можлива ані "згори", ані "знизу", і лише свідома меншість може розпочати цей процес.

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Росіяни не вважають себе винними

Здавалося б, заколот Пригожина створив вікно можливостей для зміни російського режиму. Однак, за словами Пономарьова, російські військові навряд чи повстануть проти війни як такої, адже вони не надають значення своїм злочинам.

"Вони сприймають це як виконання наказів, і не вважають себе відповідальними за розпорядження найвищого керівництва. В подібний спосіб думає й управлінська верхівка, не кажучи вже російське суспільство", – переконаний політик.

Зараз ці люди не відчувають себе відповідальними за те, що війна триває. Вони в безпеці, бо "тільки виконують накази" й кримінальний суд їм начебто не загрожує.

Якою може бути зміна режиму в Росії

Зараз рішучі противники режиму Путіна багато дискутують, який спосіб змінити владу є оптимальним: заколот чи революція. Те, що робив Пригожин, було спробою захопити владу. Натомість революція – це стимулювання масового руху "знизу".

"Чесно кажучи, я не вірю в повноцінну революцію в Росії. Скоріш за все, на нас чекає щось схоже на Лютневу революцію 1917 року. Тоді протести почались саме із заколоту, але поступово вони переросли у справжню революцію", – припустив Пономарьов.

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Навряд чи російські еліти відкрито підтримають такий сценарій. Тому першого удару, на думку політика, мають завдати саме російські добровольці. Легіон свободи Росії буде відігравати в цьому центральну роль.

Ілля Пономарьов про ситуацію в Росії: дивіться відео

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