У России полностью перегорела клема в голове и пытаются всеми силами скрыть войну против Украины. В ближайшее время за "поребриком" хотят наказывать за распространение информации о войне в Украине.

"Путин головного мозга"

По информации российских СМИ, в Госдуму внесены поправки о наказании за распространение "фейков" о действиях российских вооруженных сил.

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Об этом сказал председатель Сумского комитета по безопасности Василий Пискарев. Он сообщил, что нарушителей ждет 15 лет заключения.

Заметим, что Россия оказывает давление на собственные медиа. Там хотят заблокировать свободные СМИ, из-за чего под удар попали "Эхо Москвы" и "Дождь".

Эти медиа – одни из немногих, кто говорит правду о войне России против Украины.

При этом, по версии российских пропагандистов, Россия "освобождает" украинцев. Впрочем, обстрел гражданского населения, которое росСМИ игнорируют, говорит о другом.

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