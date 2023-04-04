Россия хочет заменить вагнеровцев наемниками, которых сможет контролировать, – разведка Британии

В России хотят создать альтернативу ЧВК "Вагнера" после того, как между предводителем вагнеровцев и российским минобороны начались конфликты. В Кремле считают, что российское общество мягче реагирует на большие потери среди наемников, чем в регулярной армии.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о войне в Украине за 4 апреля. Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы со временем заменить ЧВК "Вагнера", играющую важную боевую роль в Украине.

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В Кремле хотят руководить ЧВК

Это происходит в контексте громкой вражды между министерством обороны России и ЧВК "Вагнера". Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, над которой оно имеет больший контроль.

Российское военное руководство, похоже, хочет заменить их другим ЧВК, которая была бы более подконтрольной ему. Однако ни одна из российских частных военных компаний из тех, о которых известно, не сопоставима с "группой Вагнера" по размерам и боеспособности,

– указывают в Минобороны Британии.

Британская разведка допускает, что в Москве оценили "удобство" использования в войне против Украины ЧВК, поскольку это создает меньше жестких лимитов с выплатами и такие структуры более эффективны, чем регулярная армия.

"Руководство России, наверное, считает, что общество будет легче воспринимать большие потери среди наемников ЧВК, чем в регулярной армии", – отмечает разведка.

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