ФСБ активно ищет замену Путину, – политолог о подготовке к транзиту власти в России

По данным ГУР Минобороны, в Кремле уже ищут преемника Владимиру Путину. Этим процессом занимается российская Федеральная служба безопасности.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, процессы поиска того, кем можно было бы заменить Путина, активизировались после решения Международного уголовного суда об ордере на арест диктатора.

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Антонюк отметил, что Украина ежедневно приближает тот день, когда в России сменится власть. Политолог добавил, что пока рано говорить о сроках. Это может произойти очень быстро или немного растянуться во времени.

"Однако процессы формирования транзита власти в России действительно происходят. Они продолжаются уже несколько месяцев. Просто пока это не стало открытым трендом", – сказал Антонюк.

ФСБ тестирует варианты транзита власти

По его словам, уже несколько месяцев Федеральная служба безопасности тестирует несколько форматов по транзиту власти.

В частности, в информационном поле неожиданно появился бывший вице-президент России Александр Руцкой. Руцкому сейчас 75 лет. Этот человек примерно с конца 1990-х годов на время вообще исчез из российской политики.

Сейчас Руцкой начал появляться на серии встреч с предпринимателями, на разных форумах, а также нескольких ютуб-каналах, курируемых ФСБ. Причем он выражает нарративы, за которые в России можно попасть в тюрьму,

– рассказал Антонюк.

Все это указывает на то, что ФСБ вернула Руцкого в информационное пространство России не просто так. Вероятно, российские спецслужбы используют его персону в подготовке смены власти в стране.

Александр Антонюк рассказал, как в России ищут преемника Путина: смотрите видео

Вероятный кандидат на замену Путину

Политолог отметил, что российская ФСБ может готовить несколько проектов транзита власти. Их начнут реализовывать при благоприятных условиях.

К тому моменту, когда мы деоккупируем большую часть наших территорий, ситуация в России будет еще больше шататься. Из-за элит, владеющих частными армиями, ситуация может выйти из-под контроля. Поэтому сейчас готовят кого-то, чтобы совершить этот транзит власти,

– рассказал Антонюк.

Он предположил, что бывший вице-президент России Александр Руцкой может быть одним из тех, кто получит власть после Путина.

Во-первых, Руцкой уже в почтенном возрасте.

Во-вторых, к нему нет никаких претензий с точки зрения негатива по отношению к Западу и Украине.

Антонюк подчеркнул, что Руцкой является лишь одной из вероятных кандидатур, которую ФСБ может готовить на замену Путину. Однако не исключено, что 75-летний политик может использоваться только для распространения нужных нарративов, а занять место Путина может кто-то другой.



ФСБ может использовать Александра Руцкого / Фото российских СМИ

Главная задача ФСБ

Как объяснил политолог, Федеральная служба безопасности пытается просчитать варианты, чтобы сохранить стабильность в России.

Задача ФСБ – сохранить свое влияние и ту территорию, которая им принадлежала, по крайней мере, согласно тем договоренностям, которые были по состоянию на 1991 год. А Владимир Путин является олицетворением зла,

– сказал Антонюк.

Политолог добавил, что именно поэтому процессом передачи власти занимается институт, а не кто-то персонально.

"Путин – это продукт ФСБ, который формировали еще с 1990-х годов. На самом деле для тоталитарных режимов смена лидеров при правильном модерировании значения не имеет", – рассказал Антонюк.

Он добавил, что Китай сегодня претендует на то, чтобы взять Россию под свой протекторат. Политолог предположил, что китайские спецслужбы могут помогать российским коллегам в налаживании определенных процессов.

Что известно об Александре Руцком