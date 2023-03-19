Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, процеси пошуку того, ким би можна було замінити Путіна, активізувалися після рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт диктатора.

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Антонюк зауважив, що Україна щодня наближає той день, коли у Росії зміниться влада. Політолог додав, що поки що рано говорити про терміни. Це може статися дуже швидко або ж трохи розтягнутися у часі.

"Однак процеси формування транзиту влади у Росії дійсно відбуваються. Вони тривають вже кілька місяців. Просто поки що це не стало відкритим трендом", – сказав Антонюк.

ФСБ тестує варіанти транзиту влади

За його словами, вже кілька місяців Федеральна служба безпеки тестує кілька форматів стосовно транзиту влади.

Зокрема, в інформаційному полі несподівано з'явився колишній віцепрезидент Росії Алєксандр Руцкой. Руцкому зараз 75 років. Ця людина приблизно з кінця 1990-х років на певний час взагалі зникла із російської політики.

Зараз Руцкой почав з'являтися на серії зустрічей з підприємцями, на різних форумах, а також кількох ютуб-каналах, які курує ФСБ. Причому він висловлює наративи, за які в Росії можна потрапити до в'язниці,

– розповів Антонюк.

Все це вказує на те, що ФСБ повернула Руцкого в інформаційний простір Росії не просто так. Ймовірно, російські спецслужби використовують його персону у підготовці зміни влади в країні.

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Ймовірний кандидат на заміну Путіну

Політолог зазначив, що російська ФСБ може готувати кілька проєктів транзиту влади. Їх почнуть реалізовувати за сприятливих умов.

На той момент, коли ми деокупуємо більшу частину наших територій, ситуація в Росії буде ще більше хитатися. Через еліти, які володіють приватними арміями, ситуація може вийти з-під контролю. Тому зараз готують когось, аби здійснити цей транзит влади,

– розповів Антонюк.

Він припустив, що колишній віцепрезидент Росії Алєксандр Руцкой може бути одним з тих, хто отримає владу після Путіна.

По-перше, Руцкой вже у поважному віці.

По-друге, до нього немає ніяких претензій з точки зору негативу щодо Заходу та України.

Антонюк наголосив, що Руцкой є лише однією з ймовірних кандидатур, яку ФСБ може готувати на заміну Путіну. Однак не виключено, що 75-річного політика можуть використати лише для розповсюдження потрібних наративів, а посісти місце Путіна може хтось інший.



ФСБ може використовувати Алєксандра Руцкого / Фото російських ЗМІ

Головне завдання ФСБ

Як пояснив політолог, Федеральна служба безпеки намагається прорахувати варіанти, аби зберегти стабільність у Росії.

Завдання ФСБ – зберегти свій вплив та ту територію, яка їм належала принаймні згідно з тими домовленостями, які були станом на 1991 рік. А Владімір Путін є уособленням зла,

– сказав Антонюк.

Політолог додав, що саме тому процесом передачі влади займається інституція, а не хтось персонально.

"Путін – це продукт ФСБ, якого формували ще з 1990-х років. Насправді для тоталітарних режимів зміна лідерів при правильному модеруванні значення не має", – розповів Антонюк.

Він додав, що Китай сьогодні претендує на те, аби взяти Росію під свій протекторат. Політолог припустив, що китайські спецслужби можуть допомагати російським колегам у налагодженні певних процесів.

Що відомо про Алєксандра Руцкого