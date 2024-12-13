Ликвидация разработчиков российских ракет: как повлияет на возможности врага

На днях в Москве ликвидировали российского конструктора Михаила Шатского. Он был организатором работ по модернизации ракеты Х-59 и Х-69, которыми россияне обстреливают украинские города.

В эфире 24 Канала авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, какие последствия для России будет иметь эта потеря и почему важна ликвидация подобных лиц. Отметим, вероятно, за ликвидацией Шатского стоит украинская разведка.

Актуально В России ликвидировали конструктора ракет Х-59 и Х-69 Михаила Шатского, – СМИ

Какие последствия для России будет иметь ликвидация инженеров

Как отметил авиаэксперт, надо уничтожать таких ключевых лиц, как конструктор Михаил Шатский, ведь благодаря этому Россия потеряет возможности изготовления технологий.

Дополнительно надо бить по производственным мощностям, предприятиях и цехах, где размещена рабочая-конструкторская документация, эталонные образцы, чтобы лишить россиян возможности копировать даже то, что у них уже есть.

Россия мечтает создать ракету, которая работала бы на расстоянии до 1000 километров и пускалась из-под крыла тактического самолета. Ведь сейчас для того, чтобы сделать массированный обстрел, россияне поднимают ценную стратегическую авиацию и запускают ценные ракеты,

– сказал Храпчинский.

По его словам, ликвидация инженеров лишит Россию возможности строить высокотехнологичное оружие. К тому же уже сейчас в России есть определенные проблемы с этим. В частности, одни из последних массированных обстрелов были осуществлены ракетами Х-101 со старыми советскими двигателями, также были использованы ракеты Х-55 старого образца.

Кроме этого, Россия активно развивает беспилотную отрасль и пытается масштабировать производство. Россияне пытаются создавать новые типы БпЛА, что активно нагружают украинскую ПВО. К этим разработкам также привлечены инженеры.