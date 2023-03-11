Россия тратит миллиарды на войну и атакует Украину сотнями ракет. Между тем, у себя страна-террористка не может навести элементарного порядка.

Россия теряет в Украине каждый день колоссальное количество живой силы и техники. Иссякает вооружение, которое накапливалось годами. Миллиарды тратят на войну, а уровень жизни в России остается ужасающим. Очередную историю рассказали росСМИ, сообщает 24 Канал.

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В Усть-Каменогорске жители 40 домов много лет умоляют построить мост в их районе. Чиновники, как это обычно в России бывает, ни на что не реагируют.

"Счастливый" район от основной части города отделяет железнодорожный путь. Часто там стоят поезда. Чтобы попасть в город, людям приходится лазать между поездами. Такой фитнес людям не очень нравится. В то же время, что-то делать, чтобы повысить свой уровень жизни, они не собираются.

Пока тысячи россиян "пакетизируются" на войне, другие граждане страны-террористки продолжают жить в болоте. Родственников "двухсотых" Россия "щедро" благодарит. В частности, ремонтируя дверь в туалет. О столь мощной "помощи" даже снимают сюжеты для пропагандистских СМИ.