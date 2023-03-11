Росія втрачає в Україні щодня колосальну кількість живої сили та техніки. Вичерпується озброєння, яке накопичували роками. Мільярди витрачають на війну, а рівень життя у Росії залишається жахливим. Чергову історію розповіли росЗМІ, інформує 24 Канал.

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В Усть-Каменогорську жителі 40 будинків багато років благають побудувати міст у їхньому районі. Чиновники, як це традиційно у Росії буває, ні на що не реагують.

"Щасливий" район від основної частини міста відділяє залізнична колія. Часто там стоять потяги. Щоб попасти до міста, людям доводиться лазити між потягами. Такий фітнес людям не дуже подобається. Водночас щось робити, аби підвищити свій рівень життя, вони не збираються.

Доки тисячі росіян "пакетизуються" на війні, інші громадяни країни-терористки продовжують жити у багні. Родичам "двохсотих" Росія "щедро" дякує. Зокрема, ремонтуючи двері у туалет. Про настільки потужну "допомогу" навіть знімають сюжети для пропагандистських ЗМІ.