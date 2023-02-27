Цена жизни – дверь в туалет: как в России отблагодарили мать погибшего мобилизованного
В России с огромным уважением и гордостью относятся к своим гражданам, погибшим на войне против Украины. Семьям оккупантов дарят то сладкие подарки, то пельмени. Впрочем, на этот раз решили отблагодарить во славу. Так что отремонтировали дверь в туалет.
Об отремонтированных дверях уличного туалета отчиталась администрация Красноармейского района Краснодарского края, пишут росСМИ. Кроме того, свои заявления подкрепили фотодоказательствами, информирует 24 Канал.
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Матери ликвидированного оккупанта отремонтировали туалет
В местных телеграмм-каналах рассказали, что мать одного из "двухсотых" мобиков пожаловалась администрации района на "бытовую проблему" – оторванную ветром дверь. И "без лишних разговоров" ей установили новую.
Туалет до и после ремонта / телеграмм-каналы
Кстати, активист Сергей Стерненко отметил: "На туалете как раз теперь есть буква Z".
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Вместо сына – цветы и тортик
- В Дагестане родственникам погибших на войне против Украины оккупантов подарили тортики и цветы. Так местные власти поблагодарили убитых горе матерей за сыновей, которые "служили в интересах родины".
- Тем временем в Ленинградской области родным погибших на войне ко дню российского защитника отечества подарили пену для бритья и шампунь.
- Ранее администрация Владивостока вручила женам "двухсотых" захватчиков колбасные наборы.
- В селе Алдан-Маадир семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта отблагодарили пачкой пельменей. Кстати, второй их сын до сих пор принимает участие в так называемой "спецоперации", поэтому вполне вероятно, что скоро семья получит еще вторую пачку.