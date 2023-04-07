В России назревает смута: Гаага стала индикатором того, что Путина будут "сливать"
Референдумы в России уже близко. Настроение тамошней элиты не в пользу диктатора Владимира Путина. Ордер МУС на его арест стал еще большим индикатором желания "слить" главу Кремля.
Об этом в эфире 24 Канала заявил военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась. Он дал 10%, что в России уже готовы к такому сценарию.
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Настроения в России
Внутри российских властей уже есть консенсус и желание сменить Путина и это может произойти в любой момент, считает Евгений Карась. Даже условно через неделю.
"Они его могут убрать. Есть желание поменять его, замириться, выиграть время, заработать денег, напасть на нас позже через 2 года, договориться с Китаем, но крысу с радостью бы "слили". И он нам пока выгоден. Потому что Россия без крысы – отдельный сценарий. Наша задача – играть на финальную победу, а не временную", – сказал он.
Военный добавил, что решение Международного уголовного суда и ордер еще больше усилил эти настроения.
"Внутрироссийский контекст предполагает смуту. Они это говорили с августа месяца – еще до Изюма, Херсона и это произошло. Гаага стала еще одним индикатором, что его будут "сливать" его же кенты и это приближается", – предположил вероятный сценарий спикер.
Евгений Карась о настроениях в России: смотреть видео
Референдумы в областях
Не останутся в стороне от изменений и российские области. На настроения местных жителей уже значительно повлияли "хлопки" в Курской и Белгородской областях в частности.
Бац, и в трех районах Курской области реально проходят референдумы. Кремль свезет туда все войска, с Владивостока милицию будет снимать и гнать, чтобы "подавить". Такой сценарий фантастический, но на 2% возможен,
– предположил Евгений Карась.
События в России: последнее
- Утром 6 апреля в Курской и Белгородской областях слышали взрывы. Местные власти сообщали о якобы обстреле приграничной территории в Хомутовском районе. Ранее 5 апреля в Москве горело здание минобороны. Возгорание произошло на одном из этажей.
- Тем временем в "хлопке" в России ее глава Владимир Путин нашел виновных. Неудивительно, что по его словам, это "западные спецслужбы". Никаких доказательств своему информационному вбросу российский диктатор не нашел.
- Плохие настроения не только среди так называемых "российских элит", но и у самого Путина. Он признал, что ВСУ наносят значительные потери его армии и контрнаступление не за горами. Чтобы успокоить гауляйтеров временно оккупированных территорий, глава Кремля собрал их в Москве 6 апреля – детали встречи.