В России назревает новый мятеж: что станет толчком к его началу
После мятежа Евгения Пригожина в России может назревать новый. Начнется он, вероятно, уже осенью, когда стартует очередная мобилизация.
Об этом 24 Каналу допустил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил, кто может прийти на смену Пригожину.
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1917 год станет реальностью
В России возможна очередная волна мобилизации уже этой осенью. Вероятно, вместо заключенных там будут забирать потенциальных военнообязанных из крупных городов и разных профессий. Это вызовет реальную революционную ситуацию и протесты.
Неудачи на фронте, затягивание войны, потери, заявления местных генералов, как это было с Поповым – это тоже будет влиять. И то, что Путин называл 17-м годом, может стать реальностью,
– сказал военный эксперт.
Александр Мусиенко о необратимых процессах в России: смотреть видео
Замена Пригожина
Сложно предположить, кто станет условно следующим Пригожиным, отметил Мусиенко. Можно надеяться на тех россиян, которые находятся на временно оккупированных территориях и собственными глазами видят все проблемы. Малая надежда на жителей Москвы.
"Еще больше надежд на мобилизованных, их семьи, которые начнут выходить и сначала не пойдут на Москву, а в достаточно жесткой форме будут задавать вопросы местным губернаторам. Это может привести к тому, что появится кто-то другой и поведет мятежников на Москву", – предположил он вполне реальный сценарий.
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