В России назревает новый мятеж: что станет толчком к его началу

После мятежа Евгения Пригожина в России может назревать новый. Начнется он, вероятно, уже осенью, когда стартует очередная мобилизация.

Об этом 24 Каналу допустил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил, кто может прийти на смену Пригожину.

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1917 год станет реальностью

В России возможна очередная волна мобилизации уже этой осенью. Вероятно, вместо заключенных там будут забирать потенциальных военнообязанных из крупных городов и разных профессий. Это вызовет реальную революционную ситуацию и протесты.

Неудачи на фронте, затягивание войны, потери, заявления местных генералов, как это было с Поповым – это тоже будет влиять. И то, что Путин называл 17-м годом, может стать реальностью,

– сказал военный эксперт.

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Замена Пригожина

Сложно предположить, кто станет условно следующим Пригожиным, отметил Мусиенко. Можно надеяться на тех россиян, которые находятся на временно оккупированных территориях и собственными глазами видят все проблемы. Малая надежда на жителей Москвы.

"Еще больше надежд на мобилизованных, их семьи, которые начнут выходить и сначала не пойдут на Москву, а в достаточно жесткой форме будут задавать вопросы местным губернаторам. Это может привести к тому, что появится кто-то другой и поведет мятежников на Москву", – предположил он вполне реальный сценарий.

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