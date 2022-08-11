В россии начались проблемы с военными летчиками, – Мусиенко назвал причины

Потери российских воздушных сил в войне против Украины достаточно значительны. Генштаб ВСУ сообщает, что уничтожены более 230 самолетов.

Об этом в эфире 24 канала сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, есть несколько факторов, свидетельствующих о значительных потерях россиян:

Статистика и подсчеты, которые сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По меньшей мере, дважды на Востоке Украины были зафиксированы случаи, когда самолетами Су-25 штурмовой авиации пилотировали люди, которым было за 60 лет. Согласно всем правилам, это человек, который является военным пенсионером и не может допускаться к полетам.

"Это свидетельствует о том, что у россии начались проблемы с военными летчиками", – акцентировал Александр Мусиенко.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Украину оккупанты хвастались, что бросили наиболее боеспособную авиацию. Это как раз те военные самолеты и пилоты, у которых есть опыт "сирийской кампании".

Это не показатель, потому что они воевали против противника, у которого не было средств ПВО – такой себе показатель и такой себе опыт. В Сирии им ничего не мешало наносить эти удары,

– объяснил Александр Мусиенко.

"Здесь они столкнулись с тем, что Украина начала отвечать, а они начали терять самолеты и пилотов", – добавил эксперт.

Учения в беларуси

Александр Мусиенко напомнил, что почти все лето в Беларуси проводят учения российских военных летчиков, отрабатывающих разного рода задачи. Это означает, что они в ускоренном темпе пытаются подготовить пилотов, ведь есть проблемы в этой сфере.

Аэродром в Новофедоровке

Эксперт объяснил, почему аэродром в Новофедоровке важен с точки зрения как милитарная цель. По его словам, именно с него использовались самолеты бомбардировщики Су-24, которые наносили удары по оккупированной территории, по украинским позициям, обстреливали украинские города на Юге.

На сегодняшний день возможностей делать это именно из оккупированного Крыма – стало меньше,

– рассказал Александр Мусиенко.

"Конечно, я допускаю, что они будут принимать меры для восстановления этого военного аэродрома. Возможно, будут перебрасывать туда дополнительную авиацию. Однако потери значительные, это свидетельствует о том, что этот "хлопок" был удачным", – добавил Мусиенко.

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