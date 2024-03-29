Хаос начинает приходить в Россию: Черник назвал главный вывод из теракта под Москвой
Кремлю сейчас очень удобно искать во всем "причастность Украины". Одноко после теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой можно сделать определенные выводы.
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в сводке для 24 Канала предположил, что Кремль может использовать этот теракт для усиления мобилизации.
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Кто стоит за терактом под Москвой
Черник сомневается, что после теракта в Подмосковье мир начнет серьезно сотрудничать с Россией в вопросе борьбы с терроризмом. Однако среди стран Глобального Юга есть немало тех, кто готов делать жалостливые вздохи в сторону Москвы.
К тому же не стоит забывать, что Глобальный Юг – это преимущественно тирании такие, как Северная Корея, Китай, Сирия, Иран, а также много диктатур на африканском континенте.
По его мнению, россияне сами организовали теракт под Москвой. Но речь идет не о высшем руководстве, а, вероятно, свою игру ведет среднее звено. Это распространено в структурах, борющихся за трансфер власти.
Они будут радикализировать этот теракт исключительно против нас,
– считает военный эксперт.
По его словам, россиянам сейчас очень удобно это делать – видеть во всем "украинский след".
О чем свидетельствует теракт в Подмосковье
Военный эксперт отметил, что самая опасная тенденция, которая складывается по результатам этого террористического акта – то, что у Путина развязываются руки в вопросе объявления большой мобилизации.
Очень трудно сказать, чем это все может закончиться. В то же время он уверен, что ИГИЛ играет в этом свою роль.
Самый главный вывод – хаос начинает приходить на территорию России,
– заявил Черник.
Чтобы сделать четкие выводы по данному теракту, добавил он, должно пройти еще некоторое время. Однако есть высокая вероятность, что он не последний.
Какие еще темы анализировал Черник
- Днем 27 марта впервые с 2022 года россияне ударили по Харькову авиабомбами. Черник отметил, что речь идет о модернизации довольно многочисленной авиабомбы ФАБ-250. Это означает также то, что у оккупантов дефицит крылатых ракет.
- Владимир Зеленский посетил Сумскую область, где ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений вокруг города. Черник отметил, что задача Верховного Главнокомандующего консолидировать нацию, а также это сигнал и давление на Владимира Путина и его элиты.
- Черник также прокомментировал статью The Economist о том, что Россия может готовить новое большое наступление летом. Он отметил, что нам не стоит расслабляться. В то же время вся цепочка информационных вбросов через крупные площадки свидетельствует о том, что Путин дает четкие сигналы, что ему критически нужны переговоры.