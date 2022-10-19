"Власть России начинает разваливаться": что сейчас на это указывает

Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве, но у Путина отрицают соответствующие планы. В целом в России в последнее время появляются признаки начала развала верховной власти.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Владимир Путин всегда лжет. Не исключено и в вопросе мобилизации.

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Что указывает на начало развала власти в России

Яковенко отметил, что в целом в Российской Федерации появляются уже не первые сигналы, указывающие на начало развала верховной власти. И заявление мэра Москвы тоже такой сигнал.

Это еще одно свидетельство начала развала верховной власти в России. Потому что первый сигнал подал Кадыров, который сказал, что Чечня все сделала и мобилизации там больше не будет,

– отметил российский оппозиционный журналист.

И, отметил он, Кадыров сделал это в то время как его начальник Путин заявил, что мобилизация должна быть. Затем Собянин сказал, что мобилизация в Москве завершена, забудьте.

До этого Путин сказал, что мобилизация завершается в конце текущего месяца, и после этого никакой второй волны мобилизации не будет. Ну Путин многое говорил!,

– подчеркнул Яковенко.

Он напомнил, что Путин утверждал, что и обстрелов Украины больше не будет. Однако они продолжаются и вдобавок с еще большей интенсивностью. Уничтожение украинской инфраструктуры и городов действительно идет полным ходом.

Яковенко сказал, что сейчас указывает на начало развала властей России: смотрите видео

"Путин будет воевать, пока будет жив"

Яковенко отметил, что Путин всегда лжет. Не исключено и в вопросе мобилизации. Ведь с начала ноября в России уже последует призыв.

Это не мобилизация, но это призыв! Тем не менее, примерно 140 – 150 тысяч человек будут каким-то образом извлечены из своих домов и отправлены в российскую армию,

– отметил он.

По словам журналиста, отправить их на фронт довольно сложно. Потому что это люди, вообще не понимающие, что такое война и армия. Хотя теоретически это может быть.

Он уверен в том, что очередная армия "чмобиков" будет потеряна в Украине, равно как до этого была потеряна контрактная, кадровая армия.

И будет набрана новая. То есть Путин будет воевать, пока он будет жив. У меня в этом особых сомнений нет,

– подчеркнул Яковенко.

Ведь, добавил он, сложно представить идущего на переговоры Путина. Непонятно также, кто будет с ним вообще разговаривать, потому что президент Украины Владимир Зеленский даже указ издал о том, что никаких переговоров с главой Кремля быть не может. К тому же Путину нечего предложить. Он заявил, что судьба четырех украденных областей Украины не обсуждается.

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