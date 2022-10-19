Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Владімір Путін завжди бреше. Не винятком є й питання мобілізації.

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Що вказує на початок розвалу влади в Росії

Яковенко зазначив, що загалом у Російській Федерації з'являється вже не перші сигнали, які вказують на початок розвалу верховної влади. І заява мера Москви теж є таким сигналом.

Це ще одне свідчення такого початку розвалу верховної влади в Росії. Тому що перший цей сигнал подав Кадиров, який сказав, що Чечня все зробила й мобілізації там більше не буде,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

І, зауважив він, Кадиров зробив це у той час, як його начальник Путін заявив, що мобілізація повинна бути. Потім Собянін сказав, що мобілізація в Москві завершена, забудьте.

До цього Путін сказав, що мобілізація завершується наприкінці поточного місяця й після цього ніякої другої хвилі мобілізації не буде. Ну Путін багато чого говорив!,

– наголосив Яковенко.

Він нагадав, що Путін стверджував, що й обстрілів України більше не буде. Однак вони продовжуються й до того ж із ще більшою інтенсивністю. Знищення української інфраструктури і міст, дійсно, йде повним ходом.

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"Путін буде воювати, поки буде живий"

Яковенко зауважив, що Путін завжди бреше. Не винятком є й питання мобілізації. Адже з початку листопада в Росії вже піде призов.

Це не мобілізація, але це призов! Тим не менш, приблизно 140 – 150 тисяч людей будуть якимось чином витягнуті зі своїх будинків і відправлені в російську армію,

– зазначив він.

За словами журналіста, відправити їх одразу на фронт доволі складно. Тому що це люди, які взагалі не розуміють, що таке війна та армія. Хоча теоретично це можливо.

Він упевнений у тому, що чергова армія "чмобіків" буде втрачена в Україні, так само як до цього була втрачена контрактна, кадрова армія.

І буде набрана нова. Тобто Путін буде воювати доти, поки він буде живий. У мене в цьому особливих сумнівів немає,

– наголосив Яковенко.

Адже, додав він, складно уявити Путіна, який іде на переговори. Незрозуміло також, хто з ним узагалі розмовлятиме, тому що президент України Володимир Зеленський навіть указ видав про те, що жодних переговорів з главою Кремля бути не може. До того ж Путіну нічого запропонувати. Він же заявив, що доля чотирьох украдених областей України не обговорюється.

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