Во Владивостоке напали на дипломата ЕС: предположительно, ей угрожали представители ФСБ

В конце мая в России напали на представительницу Европейского Союза. Подозревается, что угрожать гражданке Румынии могли представители ФСБ.

Событие произошло в российском Владивостоке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Россияне напали на дипломата ЕС

Гражданка Румынии находилась в России вместе с дипломатом из Франции. Они должны были посетить консульства стран ЕС.

Когда женщина вышла из отеля на прогулку, ее остановили двое мужчин. Нападавшие вышли из авто и набросились на иностранку с угрозами. После нападения дипломата вывезли из России, что с ней сейчас – неизвестно.

В Европейском Союзе говорят, что имеют основания полагать, что мужчины были представителями российской ФСБ. Однако точно неизвестно, были ли это представители спецслужбы.

Еврокомиссия признала, что факт нападения на гражданку Румынии был. Представительница комиссии Анита Гиппер заявила, что после нападения во внешнеполитическую службу ЕС вызвали представителя России, который должен был предоставить разъяснения относительно инцидента.

По данным СМИ, в Москве планировали провести встречу дипломатов стран Евросоюза, где бы обсудили обстоятельства нападения неизвестных мужчин на иностранку.

Напомним, ЕС осуждает войну России против Украины. Союз придерживается своей антироссийской политики и 10 июня принял 18-й пакет санкций. В нем ограничивают энергетический сектор, снижают верхний предел цен на нефть, вводят новые ограничения для банков России, запрет на импорт нефтепродуктов, а также дальнейшие запреты на экспорт.