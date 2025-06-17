Подія сталася в російському Владивостоці. Про це пише 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Росіяни напали на дипломатку ЄС

Громадянка Румунії перебувала в Росії разом з дипломатом із Франції. Вони мали відвідати консульства країн ЄС.

Коли жінка вийшла з готелю на прогулянку, її зупинили двоє чоловіків. Нападники вийшли з авто та накинулися на іноземку з погрозами. Після нападу дипломатку вивезли з Росії, що з нею зараз – невідомо.

У Європейському Союзі говорять, що мають підстави вважати, що чоловіки були представниками російської ФСБ. Однак точно невідомо, чи це були представники спецслужби.

Єврокомісія визнала, що факт нападу на громадянку Румунії був. Представниця комісії Аніта Гіппер заявила, що після нападу до зовнішньополітичної служби ЄС викликали представника Росії, який мав надати роз’яснення щодо інциденту.

За даними ЗМІ, у Москві планували провести зустріч дипломатів країн Євросоюзу, де б обговорили обставини нападу невідомих чоловіків на іноземку.

Нагадаємо, ЄС засуджує війну Росії проти України. Союз дотримується своєї антиросійської політики та 10 червня ухвалив 18-й пакет санкцій. У ньому обмежують енергетичний сектор, знижують верхню межу цін на нафту, запроваджують нові обмеження для банків Росії, заборону на імпорт нафтопродуктів, а також подальші заборони на експорт.